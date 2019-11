Pioggia e scirocco fino a giovedì sul Sud e sul Brindisino

BRINDISI – Pioggia, anche con manifestazioni temporalesche, anche nella prima parte della settimana entrante, con avviso di allerta meteo gialla da parte del servizio regionale di protezione civile per la giornata di domani. Ma questa situazione permarrà sulla provincia di Brindisi anche per martedì e mercoledì prossimi, e si prevede anche per parte della giornata di giovedì. Il vento di scirocco che accompagnerà la perturbazione farà sì che le temperature non subiscano cali sensibili, fatta eccezione per le ore centrali della notte.