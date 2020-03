Pioggia, temporali e venti di burrasca, allerta per le prossime 46 ore

Venti di burrasca dai quadranti orientali e temporali sono attesi per le prossime 46 ore nella Regione. Per questo la Protezione civile ha emanato l’allerta arancione per i rischi legati al vento forte, e gialla per il rischio idrogeologico. Dalle prime ore di questo pomeriggio e fino al tardo mattino di veenrdì 27 marzo, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche a caratetre di rovescio o temporale con quantitativi generalmente moderati. Venti da burrasca a burrasca forte. Il servizio di Protezione civile segue l'evolversi della situazione in costante contatto con il dipartimento nazionale e con la Regione Puglia.

