Week-end bagnato sul Brindisino, sfruttarlo per rilassarsi

Non sarà un weekend adatto alle passeggiate e alle attività all’aria aperta, quello di sabato 7 e domenica 8 marzo per la provincia di Brindisi, attraversata da precipitazioni, anche a carattere temporalesco, di moderata intensità dal primo mattino sino alla serata. Pioggia anche domenica, sia pure caratterizzata da rovesci di debole intensità. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali.

Insomma, meglio organizzarsi in casa e stare lontani da infreddature e dagli ormai banditi contatti ravvicinati, a godersi la buona cucina di mogli, mamme e suocere, e ripiegando poi su tv e altri svaghi. Ne abbiamo bisogno, soprattutto perché dovremo affrontare con lo spirito giusto altre settimane di stress legato all’emergenza che ormai coinvolge tanti altri Paesi oltre all’Italia.

La Protezione civile regionale della Puglia, in questo caso in veste di sentinella del meteo, ha emesso una allerta moderata (gialla) dalle 8 del mattino del 7 marzo e per le successive 12 ore, per pioggia. Il tempo si manterrà instabile anche per i primi giorni della prossima settimana.