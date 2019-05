Altre 24 ore di maltempo: pioggia e temperature autunnali anche martedì

BRINDISI – La parentesi autunnale che sta attraversando questo insolito mese di maggio si protrarrà ancora per qualche giorno. Anche nella giornata di domani si prevedono temperature ben al di sotto dei 20 gradi e precipitazioni. E’ quanto emerge da una nuova allerta meteo diramata nel pomeriggio di oggi (lunedì 13 maggio) dal servizio di Protezione civile regionale, valida fino alla tarda serata di martedì 14 maggio.

Nelle prossime ore si potrebbero registrare “precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi generalmente deboli fino a puntualmente moderati”. “I fenomeni – si legge ancora nel bollettino meteo - potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Nella provincia di Brindisi, in particolare, la mattinata di martedì sarà col cielo coperto. Fra le 14 e le 20 sarà consigliabile munirsi di ombrello. Il vento, da sud est, non dovrebbe causare disagi. La situazione, come di consueto, viene monitorata dalla Protezione civile del Comune di Brindisi diretta dall’ingegnere Giuseppe Augusto, che raccomanda di consultare al sito http://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/93 le norme di comportamento.