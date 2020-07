Le raffiche di maestrale non si attenuano: nuova allerta meteo

Le raffiche di maestrale non si attenueranno fino alla giornata di domani. La Protezione civile della Puglia ha diramato una nuova allerta vento gialla valida dal pomeriggio di oggi e per le successive 12 ore. La previsione è di venti forti da nord, su tutta la Puglia. Anche per la giornata di lunedì (6 luglio), le spiagge saranno praticamente off limits sul versante adriatico. E nei giorni successivi il quandro non dovrebbe migliorare.

