Temporali in arrivo: sarà un week end all'insegna del maltempo

BRINDISI – Un’ondata di maltempo proveniente dalla Russia arriverà domani (sabato 30 maggio) in Puglia, portando temporali associati a un significativo calo delle temperature. Una parentesi autunnale, insomma, si insinua nella stagione primaverile, rovinando i piani di chi aveva pensato a un week end in spiaggia.

La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla, con l’attesa di rischio idrogeologico per temporali. Dalle ore 20 di oggi e per le successive 24 ore si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”. Anche per la giornata di domenica, al momento, le previsioni non sembrano particolarmente confortanti.