Pioggia e raffiche di scirocco in arrivo: le previsioni del tempo per sabato

BRINDISI – Pioggia e raffiche di scirocco in arrivo. Il prossimo fine settimana (4-5 maggio) sarà all’insegna del maltempo. Soprattutto nella giornata di sabato si prevedono precipitazioni, di modesta entità, dalla mattina fino a tarda sera. In questo arco temporale vigerà un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) diramata dal servizio regionale di Protezione Civile. Nel bollettino si legge di “precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi da deboli a puntualmente moderati”.

Nel Brindisino, come detto, la pioggia non dovrebbe causare particolari disagi. Qualche fastidio in più, invece, arriverà dal vento da Sud Sud Est che sferzerà il litorale con raffiche superiori ai 40 chilometri orari.

La situazione, come sempre, sarà monitorata dalla Protezione civile comunale di Brindisi diretta dall’ingegnere Giuseppe Augusto, che raccomanda di consultare al sito http://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/93 le norme di comportamento.