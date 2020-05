Il maltempo non arretra: allerta meteo prolungata fino a domenica

BRINDISI - Anche per la giornata di domani (31 maggio) le previsioni del tempo non sono confortanti. Le grandinate e i temporali portati da una perturbazione proveniente dalla Russia si faranno sentire per tutta la serata e la notte di sabato. La Protezione civile della Puglia ha prorogato di altre 24 ore, a partire dalle ore 20 di oggi, l’allerta meteo gialla diramata ieri.

Stando al bollettino meteo, si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sulla Puglia meridionale. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente.