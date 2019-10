Pioggia e temporali in arrivo nel Brindisino: le previsioni per giovedì

BRINDISI - Il bel tempo, almeno per la giornata di domani (giovedì 3 ottobre), si farà da parte. Dopo una prima mattinata fra nuvole, sole e schiarite, a partire dalle ore 11, sul territorio regionale, è previsto l’arrivo di una perturbazione che porterà temporali con piogge da moderate ad abbondanti. In particolare fra le 17 e le ore 20, in provincia di Brindisi, sono previsti dai 4.7 ai 7.4 millimetri di pioggia.

In tarda serata dovrebbe smettere di piovere ma aumenterà l’intensità del vento, direzione nord. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla (criticità ordinaria) su tutto il tacco d’Italia. Le precipitazioni potrebbero essere accompagnate da “venti settentrionali forti o di burrasca, con possibili mareggiate sulle coste esposte”.