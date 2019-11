Pioggia e temporali anche giovedì: prolungata l'allerta meteo

BRINDISI – La morsa del maltempo non si allenta. Anche per la giornata di domani )giovedì 7 novembre) si prevedono piogge e temporali in provincia di Brindisi, in continuità con le precipitazioni portate dalla perturbazione arrivata nel pomeriggio di oggi.

Il servizio regionale di Protezione civile ha esteso l’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) fino alla sera del 7 novembre. Da stasera, fino all’alba di domani, si prevedono sulla Puglia meridionale temporali con rovesci da abbondanti a consistenti. La situazione dovrebbe gradualmente migliorare nell’arco della giornata.