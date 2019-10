Pioggia e temporali in arrivo: le previsioni del tempo per mercoledì

BRINDISI – Torna il maltempo. Per la giornata di domani (mercoledì 30 ottobre) è attesa una perturbazione che porterà pioggia e temporale sulla provincia di Brindisi. Le prime precipitazioni, di modesta entità, dovrebbero arrivare intorno alle ore 10 del mattino. A seguire pioggia e schiarite, fino a un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto per le ore 19, con l’arrivo del temporale. Per questo il servizio regionale della Protezione civile ha diramato un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria), valida dalla mattinata alla tarda serata del 30 ottobre.