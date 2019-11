Pioggia e temporali in arrivo: le previsioni per mercoledì nel Brindisino

BRINDISI – Ancora una giornata di maltempo prevista per mercoledì (6 novembre). Il servizio regionale di Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria), valida dalla mattinata fino alla tarda sera. Stando alle previsioni dei meteorologi, per il primo pomeriggio dovrebbe arrivare, in provincia di Brindisi, una perturbazione che porterà, dalle 16 in poi, temporali con rovesci anche abbondanti fino alla notte.