Raffiche di scirocco e un po' di pioggia: le previsioni per Pasquetta

BRINDISI – Non c’è Pasquetta che si rispetti, senza che il maltempo ci metta lo zampino. Le gite fuori porta programmate per la giornata di domani (lunedì 22 aprile) saranno complicate dalle raffiche di vento e da qualche goccia di pioggia. Non a caso il servizio di Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla (criticità ordinaria) valida dalle ore 18 della domenica di Pasqua e per le successive 24 ore. Nel bollettino, alla voce “evento previsto”, si fa riferimento a “venti forti o di burrasca sud orientali con raffiche fino a burrasca forte”.

Per quanto riguarda la provincia di Brindisi, il vento di scirocco (sud-sud-est) comincerà a farsi sentire a partire dalle 11, con raffiche fino a un massimo di quasi 40 chilometri orari che nel pomeriggio dovrebbero aumentare ulteriormente, fino a toccare i 50 chilometri orari. Stando alle previsioni dei meteorologi il cielo sarà coperto dalle nuvole in mattinata e poco nuvoloso nel pomeriggio. Modeste precipitazioni sono previste in serata.