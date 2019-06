Auto: consigli per averla sempre profumata

Ci sono persone particolarmente sensibili agli odori, soprattutto se sono forti o sgradevoli, maggiormente potenziati se all’interno di un locale chiuso, come l’abitacolo di un’auto. Proprio nella nostra vettura si accumulano aromi di diversa origine: inquinamento esterno, polvere, resti di cibo, tabacco, sudore e molto altro.

Alcuni trucchi per evitare i cattivi odori in auto

Fumare, mangiare e bere fuori dall’auto , meglio prima di partire . Briciole o pezzi di cibo o gocce di bibite si infiltrano nelle fessure dell’interno auto o nella tappezzeria, producendo lo stesso fetore che si ottiene con i resti di cibo che si buttano nella pattumiera. Non parliamo poi del fumo: tutti sappiamo come puzza l’abitacolo di un fumatore e come soffre il non fumatore in questo ambiente.

Bambini e animali: non sono accostati nella descrizione perché uguali, ma si possono paragonare i danni che sono in grado di produrre in auto. Entrambi sono soliti macchiare l'abitacolo (sia pur involontariamente) con fluidi che risultano veramente sgradevoli: vomito, pipì, saliva… Possiamo ricoprire la tappezzeria con teli, asciugamani, panni che sono facilmente lavabili se si macchiano e salvare in questo modo tappetini e sedili.

Evita di ridurre la tua vettura come una pattumiera, accumulando fazzoletti di carta usati, carte di caramelle o contenitori e imballi di ogni genere di Abituati a toglierli ogni volta che esci dall'auto, facendo attenzione a non dimenticare soprattutto i mozziconi di sigaretta dal portacenere. Al contrario, risulterà impossibile che la tua automobile appaiai profumata.

Cambia il filtro dell'aria e puliscilo periodicamente: ciò permetterà all'aria di circolare più facilmente, mantenendo l'abitacolo più fresco ed areato.

Come eliminare naturalmente gli odori sgradevoli nella tua auto

La soluzione ottimale per eliminare i cattivi odore in qualsiasi ambiente, e quindi anche in auto, è la pulizia. Per prima cosa, usa un aspirapolvere, poi con uno straccio e sapone delicato dà una bella ripulita a tutto l’interno. Se poi vuoi ottenere migliori risultati, puoi diluire in parti uguali acqua e aceto bianco: è un ottimo detergente, in grado anche di eliminare i cattivi odori.

Per profumare la tua auto, dopo che hai provveduto ad un’accurata pulizia, puoi optare tra diversi tipi di deodoranti. Fortunatamente, il mondo dei profumatori – auto si è davvero diffuso negli ultimi anni ed ora si può scegliere fra tante fragranze e dispositivi diversi con i quali la nostra auto può assumere il profumo che più ci aggrada.

