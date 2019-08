Incidenti: arriva un nuovo dispositivo di emergenza

Bosch ha inventato un nuovo dispositivo che lancia un segnale di emergenza in caso di incidente stradale: se la vostra auto non è accessoriata con la chiamata di emergenza eCall di serie, niente paura, perché laddove si dovessero registrare urti, attivazione degli airbag, scompensi di assetto da far pensare all’accadimento di un incidente, questo dispositivo invierà un messaggio a quattro contatti che avrete salvato in memoria.

Cos’è Call4U

Call4U della Bosch è un dispositivo che si può installare su tutti i tipi di auto e in fase di configurazione indicherete le persone che riceveranno l’sms o l’email al momento dell’incidente: a differenza degli eCall di serie che lanciano i segnali a specifici operatori, con questo dispositivo sarete voi ad indicare chi informare dell’accaduto.

Installazione

Il dispositivo della Bosch è un elemento che si inserisce nella presa accendisigari a 12V dell’auto, ed è dotato anche di un’apposita presa USB. Basterà scaricare l’app gratuita Call4U disponibile sia per Android che per iOS.

Una volta che vi sarete registrati, aggiungerete fino a un massimo di quattro contatti da allertare in caso di incidente. Il dialogo tra il dispositivo e lo smartphone è reso possibile grazie alla tecnologia Bluetooth 4.0 e in caso di incidente, i quattro contatti riceveranno la vostra posizione Gps.

Prodotto in vendita online

Call4U