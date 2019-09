Guanti da moto: come sceglierli

I centauri sanno bene che in casi di scivolata è quasi certo che la prima parte del corpo che andrà a contatto con l’asfalto saranno proprio le mani: la gomma si consumerà sfregando a terra e si rischierà di finire con le falangi quasi all’osso.

I motociclisti attenti alla sicurezza acquistano un paio di guanti per l’inverno e uno per l’estate perché i materiali sono differenti.

Come scegliere la taglia dei guanti da moto

Sicuramente il consiglio più banale ma corretto è quello di andare in un negozio e indossare il guanto che si vuole acquistare. Tenendo conto che non tutte le marche calzano nella stessa maniera, in generale vale la regola che i guanti estivi devono calzare giusti e che se sono in tessuto, solitamente non si riscontrano differenze tra la taglia indicata e quella reale. I guanti sportivi, nello specifico quelli racing e in pelle, tendono a difettare di una mezza misura per via delle protezioni più grosse, rigide e presenti su tutto il prodotto, dalle dita alle nocche e dal palmo al polso. Una mezza misura in più è consigliabile anche per chi è in cerca di un guanto invernale, nel caso fosse necessario indossare un sottoguanto per i periodi più freddi.

I materiali dei guanti da moto

La pelle è di certo il materiale per eccellenza, perché oltre ad offrire buone performance nei test di omologazione, garantisce anche una buona vestibilità e, soprattutto, un buon feeling con i comandi al manubrio. In questo la pelle di canguro è imbattibile, perché è più morbida, offre una maggiore sensibilità al tocco ed è anche più resistente delle altre pelli per la mancanza di pori e quindi di punti deboli.

In alternativa alla pelle, c’è la microfibra, il tessuto elasticizzato come il neoprene o il nylon, che sono traspirabili, ariosi (soprattutto in estate) e vestibili, qualità che valgono sia per i modelli estivi sia per quelli invernali.