Fuoristrada, i modelli adatti a ogni condizione

Dopo esserci occupati di Suv compatti, elettrici e modelli sportivi, analizziamo oggi i migliori fuoristrada attualmente sul mercato.

Auto 4x4 in grado di affrontare ogni condizione, dalle mulattiere di montagna a terreni fangosi.

Mezzi capaci di affrontare il vero offroad, equipaggiati con trazione integrale, robuste sospensioni e protezioni per la carrozzeria.

Scopriamo, quindi, quattro interessanti modelli 4X4 adatti ad ogni terreno, dotati anche di moderne tecnologie e con confortevoli abitacoli.

Suzuki Jimny

Iniziamo la nostra rassegna dal Suzuki Jimny, un compatto fuoristrada nato negli anni ‘70 e arrivato ora alla quarta generazione. Un modello dalla carrozzeria squadrata, dotato di trazione 4x4 inseribile manualmente, marce ridotte, cambio automatico o manuale e telaio a traliccio. Infine citiamo la motorizzazione benzina da 1,5 litri e le sospensioni ad assale rigido con 3 punti di ancoraggio, per migliorare il grip sui terreni accidentati.

Land Rover Defender

Nella nostra rassegna non poteva mancare il Land Rover Defender, uno dei fuoristrada più noti sul mercato, ora completamente rinnovato con una linea moderna ed accattivante. Un modello che vanta l’avanzata tecnologia Terrain Response per la guida in fuoristrada, dotato di trazione integrale permanente. Non dimentichiamo le evolute tecnologie di bordo con due ampi display per strumentazione ed infotainment e i numerosi accessori disponibili che consentono anche di personalizzare il look di questo fuoristrada. Infine citiamo anche la variante ibrida plug-in, in vendita dal 2020.

Mercedes Classe G

Passiamo ora alla Mercedes Classe G, una vera icona nel mondo dei fuoristrada con linee sostanzialmente identiche a quella della prima serie del 1979. Un modello dal design inconfondibile con le caratteristiche frecce anteriori posizionate sui passaruota. Fuoristrada che, invece, è stato nel corso degli anni costantemente aggiornato con avanzate soluzioni tecniche ed elettroniche. Ricordiamo, in particolare, il cambio automatico a 9 marce e gli avanzati sistemi di assistenza alla guida. Non dimentichiamo gli interni con una raffinata piattaforma di infotainment e confortevoli sedili con camere d'aria gonfiabili.

Jeep Wrangler

Concludiamo la nostra rassegna con il Jeep Wrangler, altro modello dalla lunga storia e discendente della "Willys" utilizzata durante la Seconda Guerra Mondiale. Un 4x4 disponibile in tre varianti dal look inconfondibile, dotato di cambio automatico di serie a 8 marce, ottimizzato per il fuoristrada. Ricordiamo, inoltre, le due motorizzazioni disponibili: il 2,2 litri Mjt da 200 cavalli e il 2.0 turbobenzina da 272 cv.

