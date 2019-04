A Brindisi il primo raduno Aci di auto e moto storiche

Organizzato dall’associazione Automobile Club Brindisi, Aci storico e Club Astor, il 1° Raduno di auto e moto storiche si svolgerà mercoledì 1 maggio a partire dalle ore 9.00 con le iscrizioni e le esposizioni su Viale Regina Margherita .

Nel corso della giornata, dalle ore 10, sarà possibile effettuare una visita guidata al Museo Archeologico Faldetta, al Palazzo Nervegna e alla chiesa di San Giovanni al Sepolcro.

Il raduno proseguirà con la passeggiata dei veicoli che inizierà alle ore 12 per concludersi al ristorante “Oktagona” in via Torre Testa 6, zona “Sciaia”.

Per la realizzazione dell’evento si ringrazia la collaborazione di Peugeot Automondo S.r.l., Vapatours, Stp Brindisi e Betty Cafè.