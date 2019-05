Tappetini auto: come pulirli

A contatto diretto con le suole delle scarpe, i tappetini delle auto raccolgono davvero il massimo dello sporco ed è una buona abitudine pulirli e lavarli abbastanza frequentemente.

Molte volte tante persone delegano questo compito ad autolavaggi o benzinai. Se però questi non si trovano nelle vicinanze di casa e non volete spostarvi più di tanto, è possibile svolgere questa mansione anche da soli. Vediamo come

Pulire i tappetini auto

Per prima cosa togliete tutti i quattro tappetini (due anteriori e due posteriori). Poi occorre sbatterli con forza contro un muro o un cancello, comunque contro una superficie dura. In questo modo, è possibile staccare la polvere ed altri eventuali materiali dalla superficie.

Prima di iniziare la vera pulizia, assicuratevi di avere:

Dopo questi accorgimenti, passate con forza una spazzola dura sui punti in cui vi sono macchie più evidenti. Attenzione però a non esagerare. Il secondo passaggio sarà quello di passare accuratamente l’aspirapolvere sui tappetini. Il consiglio è quello di ripetere questa azione più volte, in modo da poter eliminare gli ultimi detriti rimasti.

Dopo aver rimosso tutto lo sporco (almeno quello più evidente), passate al lavaggio dei tappetini auto.

Lavare i tappetini auto

Prendete un tubo da giardino e sfruttate il flusso dell’acqua per rimuovere la sporcizia rimasta dai tappetini. Poi applicate il sapone. Se non si ha un detergente adatto, lo potete ottenere mescolando il detersivo per bucato con acqua e bicarbonato. Così si otterrà una miscela che sarà in grado di sollevare tutta la sporcizia. Fate attenzione: applicatela con un panno umido o con una bottiglia spray. Una volta messo il sapone sui tappetini auto, risciacquate in modo molto accurato, magari aumentando la pressione dell’acqua. Se ancora ci sono dei minimi residui, rimuoverli con delle salviettine per le mani.

Terminato di lavare i tappetini, fateli asciugare prima rimetterli in auto. Se avete fretta e non potete attendere più di tanto, riponeteli al loro posto. Poi accendete il condizionatore auto alla temperatura più alta ed alla massima potenza. Non vi dimenticate di dirigere il flusso d’aria verso il basso! Così facendo i tappetini si asciugheranno molto più rapidamente.

