Cambio gomme invernali: quando effettuarlo

Anche se l’obbligo scatta dal 15 ottobre, la legge dà tempo all’automobilista di effettuare il cambio gomme entro un mese. Oppure, potrebbero esserci delle condizioni climatiche così rigide da costringere i singoli enti a emanare delle circolari per imporre l’uso degli pneumatici invernali o catene da neve in periodi diversi.

Devo per forza cambiare le gomme?

Se i tuoi pneumatici invernali non sono idonei a circolare, dal 15 novembre potresti ricevere una sanzione amministrativa da 85 (ridotta a 59,50 se viene pagata entro cinque giorni) a 1.695 euro e il ritiro del libretto di circolazione. Per cui rimboccati le maniche e scegli le gomme giuste per la tua auto.

Puoi tenere gli pneumatici estivi anche d’inverno, e avere le catene nel bagagliaio. In ogni caso è una soluzione sconsigliata perché gli pneumatici estivi hanno un’efficacia minore su fondi stradali difficili come quelli che si presentano nei periodi invernali. Ovviamente dipende da dove abiti, i tragitti che percorri solitamente e dalle ordinanze locali.