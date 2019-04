Carrozzeria auto: 6 consigli per una vernice sempre perfetta

Per una vernice sempre splendente della vostra auto, ecco alcuni accorgimenti da seguire.

1. Lavaggi frequenti

Per mantenere la verniciatura in condizioni ottimali è consigliabile lavare spesso l’auto, almeno una volta al mese, preferibilmente a mano e con un detersivo apposito. Lo sporco con il tempo tende, infatti, a fissarsi alla vernice danneggiandola. E’ inoltre consigliabile non lavare l’auto in pieno sole e usare panni per l’asciugatura, sempre in buone condizioni, realizzati in microfibra o in pelle di daino.

2. Lucidare l’auto almeno una volta l’anno

Oltre ai lavaggi frequenti, per avere un’auto sempre perfetta è consigliabile eseguire la lucidatura della carrozzeria almeno una volta l’anno. La cera crea uno strato protettivo sulla vernice e consente anche una più facile pulizia della vettura. Operazione da eseguire solo utilizzando cere non abrasive e panni morbidi. Oltre alle classiche cere, ricordiamo anche i sigillanti e i nanotech, prodotti che consentono una migliore protezione della vernice e aumentano i riflessi della carrozzeria.

3. Evitare gli alberi

Gli alberi possono creare alla nostra auto danni di varia natura, ad esempio la caduta di rami e pigne può provocare facilmente graffi e ammaccature. E’ inoltre necessario prestare attenzione alla resina e agli escrementi degli uccelli. Sostanze che possono formare delle macchie sulla carrozzeria da rimuovere il prima possibile utilizzando acqua e, se necessario, un sapone leggero. Sul mercato sono inoltre disponibili prodotti dedicati, formulati per sciogliere incrostazioni e resine, da utilizzare con attenzione seguendo sempre le indicazioni fornite dal produttore.

4. Attenzione a benzina e antigelo

Purtroppo anche eventuali gocce di benzina o antigelo cadute sulla carrozzeria dell’auto possono causare delle antiestetiche macchie. Per rimuoverle si possono utilizzare i normali detergenti per auto; ovviamente mai usare solventi o prodotti simili che potrebbero causare maggiori danni.

5. Prestare attenzione a ghiaccio e neve

Quando si rimuovono dall'auto ghiaccio o neve non utilizzare raschietti o oggetti rigidi, perché si corre il rischio di graffiare la carrozzeria. Inoltre non utilizzare acqua bollente sul parabrezza che potrebbe portare alla formazione di crepe.

6. Attenzione al sole

Purtroppo un’esposizione prolungata al sole può causare dei danni alla nostra auto, come indurimenti delle plastiche, anche degli interni, e scolorimento della vernice soprattutto del tetto. Se non si ha la possibilità di parcheggiare all’ombra è possibile utilizzare delle cere o altri prodotti specifici o acquistare un classico telo per auto in caso di soste prolungate.

