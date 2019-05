Ecobonus auto 2019: le regole e l’elenco completo dei modelli che lo ricevono

Il testo è legge e il bonus-malus è realtà: fino al 31 dicembre 2019 il Governo favorisce l'acquisto di auto nuove a basso grado di emissioni di Co2 con incentivi ad hoc, imponendo una sovrattassa a chi invece opterà per modelli più inquinanti.

Che cosa dice la legge

Il modello bonus-malus in vigore dal mese di marzo 2019 prevede uno sconto fino a 6.000 euro per chi acquista auto dal tasso di emissioni di Co2 inferiore a 70 g/km e dal prezzo di listino inferiore a 50.000 euro Iva esclusa, quindi a 61.000 euro Iva inclusa (questo per escludere le elettriche di lusso). Sovrattassa fino a 2.500 euro per chi invece acquista auto che oltrepassano i 160 g/km di Co2.

Incentivi

Due fasce: da 0 a 20 g/km di Co2, bonus di 6.000 euro con rottamazione o di 4.000 euro senza rottamazione. Da 21 a 70 g/km di Co2, sconto di 2.500 euro con rottamazione o 1.500 euro senza rottamazione.

Da 90 g/km di Co2, il tetto massimo per rientrare nel programma incentivi è stato asciugato di 20 punti base, circoscrivendo i benefici alle elettriche e alle ibride plug-in, lasciando invece fuori i modelli a metano, ma anche le ibride tradizionali. Inoltre, la soglia oltre la quale un'auto viene vessata dalla ecotassa si è spostato da 120 a 160 g/km di Co2, risparmiando soggetti del tutto "incolpevoli". Anche il limite di prezzo di 61.000 euro e il fattore rottamazione sono stati aggiunti in extremis.

Di seguito, l’elenco delle auto che beneficiano del bonus

Fino a 6.000 euro di bonus (0-20 G/Km Co2)

Bmw i3

Citroen C-Zero

Citroen E-Mehari

Hyundai Kona Electric

Hyundai Ioniq Ev

Mitsubishi i-MiEv

Nissan Leaf

Peugeot iOn

Renault Zoe

Smart Fortwo Coupé e Cabrio Eq

Smart Forfour Eq

Tesla Model 3

Volkswagen e-up!

Volkswagen e-Golf

Fino A 2.500 euro di bonus (21-70 G/Km Co2)