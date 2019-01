Nel Pd comitato per Zingaretti. La Lega in piazza per decreto Sicurezza

BRINDISI - Da venerdì sino a domenica prossima, appuntamenti politici tra Brindisi e provincia. Il 18 gennaio a Brindisi, alle 16, nella sede della Federazione provinciale del Pd, si terrà la conferenza stampa di presentazione del comitato provinciale di “Piazza Grande” a sostegno della candidatura di Nicola Zingaretti.

Partito democratico

"È tempo di ricostruire un nuovo partito, che metta da parte l’egocrazia e sia improntato all’unità. Abbiamo bisogno di un partito inclusivo, che si metta in ascolto delle istanze del territorio, un partito che metta al primo posto le persone", dicono i sostenitori di Zingaretti. "Vogliamo costruire un’Italia in cui la giustizia sociale sia protagonista, in cui non sia trascurata la sostenibilità ambientale, oltre che quella sociale e della qualità della vita. In un momento delicato come questo, dove venti nazionalisti soffiano sempre più impetuosi, vogliamo batterci in difesa dell’Europa. Un’ Europa che, però, si discosti nettamente dalle tecnocrazie e dall’austerità, e meno indebolita da egoismi nazionali", si legge nella nota stampa.

Congresso cittadino a Francavilla

A Francavilla Fontana, domenica 20 gennaio, per il Pd è tempo di congresso cittadino. I lavori avranno inizio alle 9 nella sala Leonardo di Palazzo Imperiali, con la lettura della relazione introduttiva del segretario Carmine Sportillo, seguirà il dibattito che, a partire dalle ore 10.30 riguarderà anche l’illustrazione ed il confronto sulle mozioni presentate nel contesto delle primarie nazionali, dai Candidati alla segreteria nazionale del Partito. Seguiranno dalle 11.45 fino alle 13.00 e dalle 16 fino alle 19 le operazioni di voto che riguarderanno contestualmente l’elezione del segretario, del direttivo cittadino, dei delegati all’Assemblea provinciale e le mozioni dei candidati alla segreteria nazionale.

Fasano

Il circolo del Partito Democratico di Fasano ha organizzato per venerdì 18 gennaio alle 18 nell’Istituto Canonico Latorre in via Nazionale dei Trulli 103, un incontro pubblico sull’Europa dal titolo “L’Europa e le nuove generazioni. Prospettive e opportunità per un futuro da costruire insieme”. Al convegno parteciperà e concluderà i lavori la parlamentare europea Elena Gentile, componente della commissione Occupazione e Affari sociali.

A pochi giorni dal mancato raggiungimento dell’accordo nel Parlamento inglese per un’uscita soft dall’Unione europea, appare particolarmente importante riflettere sui vantaggi e sulle potenzialità del progetto europeo senza naturalmente nascondere i limiti e problemi attuali. A maggio ci attendono forse le più importanti elezioni europee di sempre, dove la scelta affidata agli elettori sarà tra una maggiore integrazione delle politiche e un ritorno ad un passato dove a prevalere sono gli interessi immediati e contingenti dei singoli Stati. Soprattutto le giovani generazioni, alle quali principalmente è dedicato il nostro appuntamento, perché siano realmente protagoniste, devono divenire sempre più consapevoli delle opportunità che già offre e che in futuro potrà offrire l’Unione europea. Siamo cittadini europei prima di essere cittadini italiani. Ciò che accade a Bruxelles e a Strasburgo ci riguarda direttamente e in maniera sempre più importante. Da qui l’esigenza di discuterne e di questo incontro pubblico a cui invitiamo a partecipare numerosi.

Lega con Salvini

A Brindisi, domenica, la Lega-Salvini Premier scende in piazza a sostegno del decreto Sicurezza e Immigrazione firmato dal Ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini. Il gazebo della segreteria cittadina sarà posizionato su corso Umberto angolo via Conserva, in pieno centro a Brindisi, dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19.