Rossi a Brindisi sabato: incontro nella sede di Liberi e Uguali

BRINDISI – Sempre più vicine le elezioni politiche e amministrative del 4 marzo, e si intensificano le attività dei partiti. In occasione del suo tour in Puglia, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, sabato 20 alle ore 11, sarà a Brindisi presso la sede di Articolo Uno in via De Flagilla 30, per un incontro con la stampa e con gli aderenti brindisini a Liberi e Uguali.

Enrico Rossi, uno dei fondatori di Articvolo Uno, movimento che assieme a Sinistra Italiana e a Possibile ha dato vita a Liberi e Uguali, lista che sarà presente nelle prossime elezioni politiche del 4 marzo e in quelle amministrative della città, farà il punto sui contenuti, gli impegni e le prospettive del nuovo soggetto politico. Alla sua presenza sarà inoltre cambiata l’insegna della sede di Articolo Uno di Brindisi in quella nuova di Liberi e Uguali.

