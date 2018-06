Da Forza Italia l'invito agli elettori della Lega a votare Cavalera

BRINDISI - “Tutto il centro destra è unito e può compattarsi ancora più facilmente per personalità come quella del candidato sindaco Roberto Cavalera a Brindisi”. Così il coordinatore cittadino di Forza Italia a Brindisi, Ernestina Sicilia, dopo le parole del leader della Lega, Salvini, sull’incontro con Silvio Berlusconi per i ballottaggi di domenica 24 giugno, sottolineando l’unità e la compattezza della coalizione a livello nazionale.

“Finalmente si può spingere nella giusta ed univoca direzione quando l’interesse è il bene delle nostre comunità. Brindisi potrà avere un ottimo sindaco, condiviso da tutto il popolo di destra – dice Ernestina Sicilia - e portare la città oltre l’attuale stallo, senza invece derogare al proprio dovere civico di esprimere la propria guida al governo della città e soprattutto senza virare verso umorali scelte, incompatibili con il pensiero ed i convincimenti della destra”.

“Invito quindi tutto il popolo della Lega a condividere la persona di Roberto Cavalera ed a scegliere un sindaco di destra, senza tentennare o dubitare della bontà di questa decisione. Lui è davvero il migliore e sono migliori i nostri programmi per far riprendere la nostra Brindisi. Rimaniamo uniti e portiamo Cavalera a guidare la città”, conclude la coordinatrice cittadina di Forza Italia.

Ora bisognerà vedere se basterà l’incontro Salvini-Berlusconi a dare forza a Brindisi all’invito che proviene da Forza Italia dopo le aspre divisioni al primo turno e soprattutto dopo la decisione a maggio di lega e Forza Italia di prendere due strade diverse. E’ anche significativo che l’appello esplicito all’elettorato della Lega sia giunto dalla coordinatrice di Forza Italia e non dallo stesso Roberto Cavalera. Almeno sino ad oggi.