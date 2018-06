Riccardo Rossi è il nuovo sindaco di Brindisi: vince col 56 per cento

BRINDISI – Con il 56 per cento già consolidato Riccardo Rossi, ingegnere dell'Enea, alla testa di una coalzione composta da Brindisi Bene Comune, Liberi e Uguali, Pd e Ora Tocca a Noi, è il nuovo sindaco di Brindisi. Ha già ricevuto le congratulazioni dell'avversario, l'avvocato penalista Roberto Cavalera, che invece guidava una coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Udc, Pri, e alcune liste civiche. I sostenitori di Rossi stasera stanno cantando "Bella Ciao", e tira aria di forte cambiamento.

Nei gruppi consiliari dello schieramento vincente gli eletti che hanno già occupato i seggi nell'assemblea elettiva saranno quattro su 20, Rossi incluso, mentre in caso di vittoria dell'altro schieramento sarebbero tornati in consiglio personaggi che calcano le scene politiche brindisine da molti anni. Bisogna svolgere una attenta analisi non solo del voto, ma anche dell'astensionismo che si conferma il partito di maggioranza assoluta a Brindisi, per capire come e quanto abbiano influito le candidature, le liste, e quanto lo scetticismo oppure la scelta di non sostenere nè l'uno nell'altro dei candidati sindaco che si sono affrontati nelle ultime due settimane.

Già poco dopo la chiusura delle urne, su poco meno di 12mila schede scrutinate si delineava a Brindisi un netto vantaggio del candidato della sinistra, l’ingegnere Riccardo Rossi, con una forbice che oscillava tra il 54 e il 57 per cento sull’avversario del coalizione di centrodestra guidata da Forza Italia, l’avvocato Roberto Cavalera, che invece viaggiava sul 42-46 per cento. A Brindisi affluenza alle urne di circa 20 punti più bassa del primo turno: il 10 giugno votò il 60,73 per cento degli elettori, oggi alla chiusura dei seggi aveva votato invece il 40,67 per cento.

Ad Oria nettamente in testa Maria Lucia Carone che il 58 per cento ha già praticamente vinto mentre si stanno scrutinando le ultime schede, sconfiggendo il candidato del centrodestra Pino Carbone, che si è fermato al 41 per cento circa. Maria Lucia Carone ha già ringraziato gli elettori annunciando che si metterà subito al lavoro. A Oria alle 23 aveva votato il 65,62 per cento dell'elettorato, contro il 72,77 del primo turno.

A Francavilla Fontana con il 52,71 per cento in testa Antonello De Nuzzo, l'outsider che alla guida di una coalizione civica cui hanno aderito anche pezzi della sinistra, sta battendo il sindaco uscente Maurizio Bruno (indietro con il 47,29) sfiduciato lo scorso anno dal consiglio comunale, ma ripresentato dal Pd. Centrodestra clamorosamente fuori dalla competizione elettorale di Francavilla Fontana. la percentuale dei votanti a Francavilla si è fermata al 56,89 per cento, mentre il 10 giugno era stata del 71,95.

