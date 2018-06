Arrivano i primi dati: l'avvocato Rizzo in testa, seguito da Mariano

Articolo aggiornato all'1.22

SAN PIETRO VERNOTICO - Cinque sezioni su 17 scrutinate nel Comune di San Pietro Vernotico. Pasquale Rizzo, avvocato, (lista civica "Insieme per Rizzo"), già sindaco dal 2010 al 2015 è in testa con 710 voti (39,79%), seguito da Salvatore Mariano, insegnante, (lista civica "Per San Pietro!") con 479 voti (26,84 per cento), Alessandra Cursi, avvocato, (lista civica “E’ ora! Uniti con Alessandra Cursi Sindaco”) con 412 voti (23,09 per cento) e Cinzia Carrisi, assistente sociale (Movimento 5stelle) con 183 voti (10,25 per cento).

Le liste

Candidato sindaco Pasquale Rizzo

Insieme per Rizzo: Antonio Palma, Massimo Canoci, Raffaele Martina, Michele Lariccia, Pierpaolo Caapoccia, Aldo Garofalo, Gianluca Epifani, Maurizio Drazza, Ruggero Polito, Orlando Nasta, Antonella De Matteis, Giuliana Giannone, Paola Sozzo, Giusi Baccio, Francesca Porcelluzzi, Arianna Conte

Candidato sindaco Salvatore Mariano

“Per San Pietro!”: Piero Solazzo, Francesco Gigante, Danilo Gargano, Divina Greco, Vincenzo Bernardini, Laura De Rocco, Stefania Totaro, Cosimo Carella, Francesco Ragusa, Federica Marangio, Serena Vadacca, Valerio Negro, Nicoletta Pannofino, Alberto Liaci, Mino De Iaco, Eugenia Pecoraro

Candidato sindaco Alessandra Cursi

“E’ ora! Uniti con Alessandra Cursi Sindaco”: Licia Arganese; Bruno, detto Gianni, Costantino, Giuseppina, detta Giusy, Caputi; Fabrizio Carella; Valentina Carella; Alessandro De Luca; Angelo Esposito; Andrea Fiorentino; Dora Grassi; Carmela Marra; Oreste Marzo; Giuseppe Monteduro; Roberto Perrone; Claudia Ponzio; Pierpaolo Prato; Luigi Spedicati

Candidato sindaco Cinzia Carrisi

Movimento 5 Stelle: Massimo Campione; Giuseppe Carrozzo, 38; Nadia Civino; Paola De Marco; Davide Dente, 23 anni; Adriano Greco;Annalisa Madau; Alessandro Martina; Sara Morroi, anni 25; Selena Nobile; Roberta Rascazzo; Francesca Sanasi; Paola Santoro.