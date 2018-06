La gara tra i candidati sindaco

TORCHIAROLO - Tre candidati sindaco a Torchiarolo sostenuti da altrettante liste civiche, risultato di contaminazioni tra partiti tradizionali e movimenti. A contendersi il governo cittadino sono Ruggero Blasi con la civica Torchiarolo in Movimento; Flavio Caretto, con la lista chiamata Impegno Comune; e Luca Romano, per il quale c’è Noi per Torchiarolo.

Candidato sindaco Ruggero Blasi

Lista Torchiarolo in Movimento: Luigi Benatti; Santa, detta Maria Teresa, Catalano; Cosimo Maglie; Giovanni, detto Gianni, Delle Gemme; Angelo Grassi; Angelo Antonio Greco; Grazianna Greco; Augusto Maggio; Marika Martellotti; Angela Perrone; Angela Tarantini; Annamaria, detta Anna, Tondo.

Candidato sindaco Flavio Caretto

Lista Impegno Comune: Francesca Caretto; Valentina Chionno; Emanuele Cretì; Sergio Contaldo; Maria Addolorata detta Ada Giannuzzi; Michelangelo Messito; Antonio detto Tonio Miglietta; Antonio Murrone; Gianpiero Orlando; Sara Sardelli; Vincenzo Tafuro; Michela Tommasi.

Candidati sindaco Luca Romano

Lista Noi per Torchiarolo: Antonio Antonucci; Rebecca Caracuta; Antonio Caretto; Cosima, detta Mimma, Cennamo; Nicla Cennamo; Crocefisso Cocciolo; Oronzo Daga; Emilio Grusa; Anna, detta Paola, Greco; Federica Montagna; Tomas Renna; Addolorata, detta Dolores, Tafuro.