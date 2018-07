Sulla scalinata la riflessione politica: Puglia bene comune

BRINDISI - La scalinata di Virgilio, a Brindisi, location per il terzo confronto pubblico su "La Puglia è un bene comune", faccia a faccia tra cittadini, movimenti politici, attivisti, rappresentanti delle Amministrazioni e scettici. Sono stati inviati tutti, compresi quanti negli ultimi tempi si sono allontanati dalla politica, per rilanciare il dialogo e ricucire il rapporto di fiducia necessario per rendere i Comuni e la Regione un bene comune a tutti gli effetti.

La riflessione c'è stata questa sera, a partire dalle 19. E' stata la terza occasione, dopo quelle che lo scorso anno si sono svolte a Brindisi e Grottaglie. Gli interrogativi al centro del confronto hanno riguardato la possibilità concreta degli Enti locali, in primis i Comuni, di proporre nuovi modelli di politica. Modelli che siano virtuosi, in grado di rispondere con i fatti alle richieste dei cittadini. Punto di partenza sono le realtà locali, da inserire necessariamente nei contesti nazionali, europei e internazionali.

Gallery