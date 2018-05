A Oria dodici liste per tre candidati sindaco: tutti i nomi

ORIA – Tre i candidati di Oria in lizza per il ruolo di primo cittadino in occasione delle elezioni (con eventuale ballottaggio) in programma il prossimo 10 giugno. Si tratta di Pino Carbone a capo di una coalizione composta da sei liste, Daniela Capone per il Movimento 5 stelle e Maria Lucia Carone, leader di una coalizione costituita da cinque liste.

L’amministrazione comunale di Oria è uno dei sette Comuni commissariato del Brindisino in cui si va alle urne. La vice prefetto Pasqua Erminia Cicoria si insediò lo scorso 19 ottobre, a seguito delle dimissioni del sindaco Cosimo Ferretti scaturite dalla mancata approvazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale relativi all’esercizio 2016, nel corso della seduta del consiglio comunale del 22 settembre, quando nove consiglieri su 17 bocciarono il provvedimento.

Candidato sindaco Pino Carbone

Carbone sindaco: Nicola Birtolo, Simona Anné, Alessandro Palazzo, Andrea Patisso, Adriana Caffa, Simona Di Bella, Francescantonio detto Ciccio Conte, Monica Moccia, Simone Mazza, Stefania Cosima Moretto, Giuseppe Elefante, Federico Moretto, Rossella Carone, Mimmo Pasulo, Chiara De Tommaso, Romualdo De Simone

Democratici per Oria: Domenico D’Ippolito, Anita Sartorio, Michele Marsella, Marcella Ribezzo, Cosimo Scintilla, Emanuela Pentassuglia, Andrea detto Dino Dipierro, Cinzia Delle Grottaglie, Giosué Pagano, Marilina Carucci, Vincenzo Carone, Antonio Farina, Gaetano Biasco, Carla Zanzarelli, Antonio Albertini

Forza Italia: Catalda detta Dina Antonaci, Saverio Bianchetto, Irene Caracciolo, Egidio Conte, Giuseppa detta Giusy Dell’Aquila, Orlando Dell’Aquila, Giuseppe Delle Grottaglie, Giuseppe De Stradis, Giancarlo Marinò, Luigi Mazza, Umberto Peluso, Vincenza Pinto, Adolfo Sartorio, Ermanno Vitto.

La città di tutti: Antonio detto Toni Fullone, Antonio detto Lino Micelli, Leonzio detto Lino Spina, Elia Farina, Antonio Madaghiele, Lucia Anna Summa, Imperia Mola, Annarita Andrioli, Marco Dell’Aquila, Francesca Nania, Annalisa Iunco, Alessandro Italiano, Annamaria Proto, Daniele Toma, Alessia Muscagli, Palmina Ligorio.

Liberi: Riccardo Calò, Margherita Carbone, Piera Cavallo, Antonio Conte, Angelo D’Amuri, Ilaria De Milito, Annalucia De Simone, Licio De Stefano, Rosetta Lacala, Maurizio Manisco, Mauro Marinò, Antonio Metrangolo, Veronica Proto, Piero Sartorio, Marco Vanara, Pierpaolo Visconte.

Lista Ferretti: Cosimo detto Mimino Ferretti, Valentina Anné, Marianna Balestra, Paolo Caforio, Mirko De Virgilis, Emanuele Farina, Vincenzo Granata, Daniela Maiorano, Elena Marrazzi, Nania Tommaso, Giovanni Perrucci Dileverano, Flora detta Fiorella Piccione, Flavia Recchia, Valentina Ribezzo, Alfonso Sammarco, Gianfranco Sorrento

Candidato sindaco Daniela Capone

Movimento 5 stelle: Francesco Balestra, Dario Benvenuto, Francesco Calabrese, Luana Carbone, Alessandro Carone, Iole Di Summa, Federico Donatiello, Vincenzo Farina, Annalucia Ferretti, Giuseppia Gioia, Salvatore Imperiale, Filiberto Perrucci, Loredana Pasimeni, Piergiorgio Pastorelli, Raffaele Proto.

Candidato sindaco Maria Lucia Carone

Cambiamo Storia: Antonio Almiento, Rossella Barletta, Valentino Caniglia, Alessio Carbone, Salvatore Carbone, Simona Erario, Gianluca Farina, Giovanni Guida, Lucia Iaia, Rita Labbro Francia, Angelo Mazza, Margherita Mola, Diego Moretto, Pietro Pasulo, Maria Sportillo, Antonella Viapiana

Insieme per Oria: Massimo Ariano, Antonella Caramia, Antonella Cavallo, Milena Cozzetto, Doriana De Gaetani, Cosimo Delli Santi, Felice detto Feliciano Ferretti, Nazareno detto Nazario Galeone, Maurizio detto Bacocco Iunco, Rosaria Mancuso, Giuseppe Nardelli, Antonella Patisso, Beniamino Pozzessere, Antonio Proto, Valeria Leonarda Roberto, Serena Moretti

Legalità e sviluppo per Oria: Giuseppe Argese, Giulio Caforio, Claudia Candida, Francesco Carone, Giuseppe Carrozzo, Barsanofio Chiedi, Cosimo Corrado, Paride Gabriele Desimone, Lucia De Virgilis, Silvia Farina, Luana Gioia, Edmea Grassi, Grazia Lacorte, Addolorata Meo, Luigi Perrucci, Giovanni Trentino

Oria è: Anna Asciano, Lucia Carbone, Tommaso Carone, Vincenza Di Bella, Giannamaria detta Gianna D’Ippolito, Ornando detto Dino Gianfrate, Giuseppe Italiano, Giorgia Matarrelli, Franco Morleo, Antonietta Perrucci, Michele Re, Pasquale Salerno, Antonella Semeraro, Gianluca Schifone, Antonio Schirinzi, Renato Spina

Unione di Centro: Maria della Rossella Pinto, Andrearita Carpenzano, Francesco Chiera, Cosimo detto Mimmo Conte, Antonio detto Kokino De Stefano, Rosmeri De Tommaso, Cosimo Di Giovanni, Luigi Ferrajolli, Francesca Matarrelli, Luigi Mazza, Antonio Ottaviano, Cosimo detto Mimino Patisso, Lucia Perrucci, Clarissa Piccione, Salvatore Tornammé, Tommaso Monaco.