Elezioni europee: alle 19 affluenza del 34,09 per cento nel Brindisino

Urne aperte dalle ore 8 alle 23 per il rinnovo del Parlamento europeo. In provincia di Brindisi si vota per eleggere anche i nuovi sindaci e consiglieri dei comuni di Mesagne, Ostuni e Villa Castelli.

L'affluenza alle 19

Alle 19, il dato provinciale dell’affluenza alle elezioni europee è pari al 34,09 per cento, rispetto al 33,57 per cento dell’ultima tornata. Dato sensibilmente più alto nei comuni in cui si vota anche per eleggere il sindaco. A Ostuni, 60, 80 per cento, a Mesagne, 55,40 per cento, a Villa Castelli, 70,20 per cento. Nel capoluogo alle 19 ha votato il 29,14 per cento degli aventi diritto, rispetto al 29,71 dell’ultima tornata. Il dato più basso è quello di Francavilla Fontana, 21, 95 per cento.

Per quanto riguarda le amministrative, affluenza del 53,99 per cento a Mesagne, del 50,15 per cento a Ostuni e del 27,69 per cento a Villa Castelli.

L'affluenza a mezzogiorno

Per quanto riguarda le europee, a mezzogiorno, nel Brindisino, si è registrata un'affluenza alle urne del 12,44 per cento, dato in linea con il 12,82 per cento della precedente tornata. Nel capoluogo ha votato l'11,46 per cento degli aventi di ritto. La percentuale cresce sensibilmente nei tre Comuni interessati dalle amministrative: A Ostuni l'affluenza sale infatti al 22,02 per cento, a Mesagne al 20,11 per cento, a Villa Castelli al 29,90 per cento. A Francavilla (7,65 per cento) l'affluenza più bassa.

Villa Castelli si conferma il Comune con percentuale più alta di affluenza anche per quanto riguarda le amministrative, con un 27,69 per cento. A Mesagne affluenza del 18,74 per cento. A Ostuni alle urne il 20,82 per cento degli aventi diritto.

