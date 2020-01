Il primarie-day del centrosinistra pugliese: i dati dell'affluenza

BRINDISI – Sono stati 3.262 coloro che alle 12 avevano votato in provincia di Brindisi per le primarie indette dal centrosinistra pugliese nella giornata odierna, per la scelta del candidato governatore della Regione per le elezioni di primavera. L’affluenza più alta a Fasano con 900 votanti, città di uno dei quattro candidati, l’avvocato Fabiano Amati, già assessore alle Infrastrutture e alla Protezione civile dell’amministrazione Vendola.

Seguono Mesagne con 399 votanti, Villa Castelli con 250, Francavilla Fontana con 195, Carovigno con 190, Ostuni con 174 votanti, Brindisi con 162 (bassa la percentuale nel capoluogo nella mattinata), San Pancrazio Salentino con 140, Cisternino con 127, San Donaci con 110, la frazione fasanese di Pezze di Greco con 106. Sotto quota 100 tutti gli altri seggi, la quota più bassa di affluenza a Erchie con 20 votanti.

In lizza per la vittoria ci sono il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, Fabiano Amati, l'ex assessore dell'amministrazione Vendola ed ex parlamentare europea Elena Gentile, il sociologo e scrittore Leonardo Palmisano. Gli altri rilervamenti dopo le 17 (nelle foto, Michele Emiliano e Fabiano Amati al voto).

