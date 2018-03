Amministrative: "Patto di coalizione" a sostegno di Maurizio Bruno

FRANCAVILLA FONTANA – Si è delineata la coalizione di centrosinistra che sosterrà il candidato sindaco Maurizio Bruno (Pd) in vista delle elezioni amministrative che si terranno a Francavilla Fontana. “A conclusione di un proficuo confronto programmatico – si legge in una nota - le forze politiche Partito Democratico, Alternativa Popolare, #Insieme, Francavilla Fontana per Maurizio Bruno sindaco, Progetto Comune, hanno sottoscritto ieri il Patto di Coalizione”.

“Obiettivo prioritario – si legge nella nota - quello di riportare le forze progressiste e del civismo di centro alla guida amministrativa di Palazzo Imperiali, inopinatamente interrotta il 27 novembre 2017 da una innaturale alleanza Estrema Sinistra-Centrodestra che antepose la mera logica dei numeri agli interessi presenti e futuri della comunità cittadina”

“Partito Democratico, Alternativa Popolare, #Insieme, Francavilla Fontana per Maurizio Bruno Sindaco, Progetto Comune annunciano, inoltre, per martedì 20 marzo la presentazione alla Città per lanciare la Candidatura di Maurizio Bruno a sindaco ed aprire ufficialmente la campagna elettorale”. Presenzierà alla manifestazione Antonio De Caro, Sindaco della Città metropolitana di Bari e presidente dell’Anci.