Brindisi Bene Comune: "Ok la candidatura Rossi alla Provincia"

BRINDISI – La candidatura del sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, alla carica anche di presidente della Provincia alle elezioni di secondo grado del 31 ottobre prossimo (il voto compete solo ai consigli comunali dei venti centri del territorio), riceve l’adesione e l’approvazione del movimento Brindisi Bene Comune, in cui Rossi milita sin dalla fondazione e di cui è stato consigliere comunale, e che fa parte della maggioranza ora al governo nella città capoluogo. Di seguito, la nota di Bbc.

Quando molti anni fa, con la spinta di vari movimenti e associazioni, decidemmo di dare vita a Brindisi Bene Comune, avevamo già chiaro che il percorso che stavamo intraprendendo aveva come traguardo il governo della città e che l’interprete migliore di questo progetto era Riccardo Rossi. Quel traguardo lo abbiamo raggiunto, il nostro movimento oggi è tra i protagonisti di questa bella esperienza di governo ma soprattutto Riccardo Rossi è il sindaco della nostra città.

La formula costruita a Brindisi è una bellissima anomalia nel panorama politico e sociale non solo brindisino ma anche nazionale. Questa costruzione plurale sulle cose della città ha finito per contagiare tutta la provincia e la preziosa trama di ottimi rapporti, storie personali e buone prassi ha prevalso sulle logiche della politica intesa come ansia di mettere insieme sigle e costruire potere fine a sé stesso.

Da qui la candidatura a Presidente della Provincia del nostro Sindaco Riccardo Rossi. Un riconoscimento importante per l’impegno, la storia e la capacità di rappresentare un territorio attraversato, conosciuto e vissuto. Brindisi Bene Comune ha compiuto esattamente gli stessi passi di Riccardo Rossi e con orgoglio oggi siamo accanto a lui in questo nuovo cammino.

Siamo sicuri, che proprio come è accaduto nella nostra città, adesso in ogni paese della provincia possiamo condividere parole nuove, buona politica e tutti insieme provare a cambiare pagina per questo territorio. Con la certezza che sarà anche un ottimo e scrupoloso presidente della Provincia, a Riccardo il nostro in bocca al lupo. (Brindisi Bene Comune)