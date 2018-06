La gara tra i candidati sindaco

CAROVIGNO - Nella città degli sbandieratori, sono quattro i candidati sindaco: Salvatore Ancora per il Movimento 5 Stelle; Massimo Lanzillotti a capo di una coalizione di centrosinistra; Antonio, detto Tonino, Pagliara, alla guida di una coalizione di centrodestra che si riconosce nella figura del senatore uscente Vittorio Zizza; Marco Lotti, movimento Fronte civico

Candidato sindaco Salvatore Ancora

Movimento 5 Stelle: Daniela Brancasi, Pasquale Creti, Marilena Colella, Salvatore Legrottaglie, Luigi Antelmi, Rosita Barella, Grazia Greco, Vito Fedeli, Mariapia Uggenti, Maria Crovace, Angelo Fato, Fabriele Cosimo Stefano Versienti, Bruna detta Aurora Gioia, Loretta Tanzarella.

Candidato sindaco Tonino Pagliara

Noi con Carovigno: Vittorio Zizza, Michela Basile, Sandra Di Monte, Lorenzo Vinci, Mara Petrosillo, Angelo Locorotondo, Leonardo Simeone detto Aldino, Angelica Palmisano, Vincenzo Calò, Angelo Pupino, Marika Maldarella, Cosimo Giannotti, Maria Sbano detta Mariella, Andrea Magno, Eleonora Millardi, Gisella Loparco

Impegno civico: Annamaria Petrosillo, Angelo Antonio Carlucci, Martino Cervellera, Giuseppe Vignola, Davide Chilla, Cosimo Julius Palmisano, Danilo Calabrese, Giuseppe Lotti, Annamaria Iaia, Giuseppe Epifani detto Will, Francesca Tagliente detta Franca, Antonella Roma, Concetta Narducci, Domenico Laghezza, Giovanni Petraroli, Rosa Di latte.

Carovigno nuova: Maira Maraschio, Salvatore Carlucci, Angela Marseglia, Luigi Suma, Francesco De pasquale, Marina Roma, Cosimo Santacroce, Antonia Maria Immacolata Annicchiarico, Vincenzo Vacca detto Enzo, Pasqualinda Lanzilotti, Silvia Spluga, Vanessa Colella, Massimo De Cillis, Vincenzo Franceschino, Luigi Lanzilotti

Impegno in Comune: Francesco De Biasi, Alessandra cicoria, Maria Grazia cricelli, Maria Antonietta Di latte, Vito Loprencipe, Vito Normanni, Salvatore Noviello, Filomena Palmisano, Giammarco Pascale, Nicola Pepe, Arcangelo Santoro, Florinda Cinzia Saponaro, Michele Scarongella, Arcangela Raffaella Semeraro, Doris Zurlo

Candidato sindaco Massimo Lanzillotti

Popolo Democratico: Marzia Bagnulo, Teresa Brandi, Mariano Salvatore Cavassa detto Mario, Marcello Gentile, Antonella La Camera, Michele Arcangelo Lanzilotti, Salvatore Lofino detto Rino, Michele Lomonaco, Concetta Martini, Gianluca Martino, Jacopo Russo detto Barone, Massimiliano Santoro detto Massimo, Pasquale Saponaro, Antonella Comes, Antonella Tateo, Vito Uggenti

Ripartiamo dal futuro: Francesco Leoci, Annamaria Saponaro in Flora, Domenico Padalino, Loredana Epifani, Daniele Luperti, Giordano Bruni, Mariateresa Giglio in Vetrugno, Mariano Di latte detto Mariolino, Agostino Valente, Virginia Corina Debreczeni detta Corina, Vita Ancora in schiena, Antonia Galeone, Andrea Uggenti, Marilinda Gentile, Tania Primicerio, Tiziana Semeraro

I cittadini innanzitutto: Giovanna Lanzillotti , Carlo Scalera, Francesco Saponaro, Giovanni Cesario, Giuseppe Valente, Giuseppe De Biasi, Daniel Vincenzo De Falco, Angelo Mark Cretí, Vincenza lanzilotti, Filippo Gianni Caliolo, Anna Rita Cerasino , Cosimo Tateo, Giorgia Pinto, Natascia Pezzolla, Rosa Sabatelli, Onofrio Epifani

Carovigno unità: Giovanni Zizza, Pietro Cecere, Giuseppe De biasi, Francesco Monna, Giuseppe Lotti, Simone Valente, Antonino Camporeale, Onofrio Palma, Anton Pashuku, Maria Sbano, Maria Cervellera, Silvia epifani, Loredana Cirasino, Giuseppe Rodio, Rossana Pinto, Rosa Vitale

Candidato sindaco Marco Lotti

Movimento Fronte Civico: Angelo Giorgio Lanzilotti, Natale Pepe detto Italo, Giuseppe Roma, Francesco Vinci, Antonio tateo, Vincenzo Prete detto Enzo, Silvio Uggenti, Cosimo Colucci, Vincenzo sergi detto Vincent, Said Injarinl, Erika pugliese, Diana Barbara farias, Angelica Locorotondo, Aurora Misseri, Francesca Lanzilotti, Annarita Chiaravalle