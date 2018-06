Appello di Rossi al "64 per cento di brindisini che non ha votato Cavalera"

BRINDISI – Riccardo Rossi anticipa sui social una parte importante dell’appello finale agli elettori brindisini, e si rivolge a “quel 64 per cento che non ha votato Cavalera al primo turno”. Il candidato di Brindisi Bene Comune, Pd, Liberi e Uguali e Ora Tocca a Noi somma astensioni dal voto e suffragi andati ad altre forze politiche, che non nomina esplicitamente ma è chiaro che parte dall’elettorato del M5S, per chiedere una scelta decisa il 24 giugno, domenica prossima, il giorno del ballottaggio che deciderà chi sarà alla guida della città per i prossimi cinque anni.

Un cambiamento di rotta è urgente dice Rossi nel suo video messaggio, perché il rischio di un ritorno al passato è molto forte. Lo dimostra il fatto che il candidato del centrodestra Roberto Cavalera non ha raccolto la sfida di presentare in piazza i 20 consiglieri comunali che comporrebbero la maggioranza in aula in caso di sua vittoria, come invece lo stesso Rossi ha già fatto.

Se Cavalera avesse accettato di fare ciò, i brindisini si sarebbero trovati di fronte ad una compagine composta per la grande maggior parte da persone che hanno firmato i fallimenti amministrativi degli ultimi anni. Non basta che Cavalera si erga a garante di un cambiamento impossibile, dice Rossi, se la sua maggioranza è fatta dei soliti personaggi che i brindisini hanno visto troppe volte alla prova, e con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. L’appello è sulla pagina Facebook dell’ingegnere che guida la coalizione alternativa a quella di Cavalera.