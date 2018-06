I due candidati al voto. Controllati i documenti ai sostenitori di Rossi

Articolo in aggiornamento costante

BRINDISI - Riccardo Rossi ha votato alle 11,30 alla Salvemini, l'avversario Roberto Cavalera alle 12 in via Primo Longobardi al Casale. Tutti accompagnati da alcuni sostenitori e con un risvolto che rivela la tensione elettorale latente: anche se il gruppo di giovani che ha accompagnato il candidato della coalizione di sinistra è rimasto all'esterno della scuola, dove del resto si trovavano anche candidati del centrodestra, tra i quali il deputato di Forza Italia, Mauro D'Attis (era lì anche lui).

La stessa cosa non è invece avvenuta (ci riferiamo al controllo dei documenti) quando è andato a votare il candidato del centrodestra Roberto Cavalera, accompagnato sino alla porta della sezione elettorale da sostenutori ed alcuni candidati, la cui presenza non è stata oggetto di contestazioni, nè di controlli. Si spera che le operazioni di voto proseguano con maggiore serenità.

Il deputato ci ha chiamato poco più tardi dicendo di non essere stato lui a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Il controllo è stato effettuato da un carabiniere, uscito dal seggio elettorale, che avrebbe effettuato il controllo documenti alle persone presenti nei pressi della scuola, recandosi prima dal gruppo dei sostenitori di Rossi, poi di fronte alla scuola dove stazionavano gli esponenti del centrodestra, uno dei quali è stato il vero autore della protesta e non il parlamentare, come in un un primo momento era stato riferito da alcuni.

La percentuale dei votanti alle 12

L’affluenza alle urne registrata alle ore 12 a Brindisi è stata molto più bassa di quella del 10 giugno: il 14,32 per cento contro il 20,53 per cento del primo turno. Affluenza più bassa anche Francavilla Fontana, dove però la forbice è più ristretta (16,47 per cento dei votanti contro il 20,64 del 10 giugno), mentre è in controtendenza Oria, dove il 23,29 per cento contro il 23,20 del primo turno.

