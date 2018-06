Big della politica in campo: Roberto Speranza incontra Riccardo Rossi

BRINDISI – Roberto Speranza, deputato e coordinatore di Liberi e Uguali, domani mattina incontrerà Riccardo Rossi, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra (Leu, Brindisi bene comune, Pd, Ora tocca a noi), i candidati consiglieri della stessa coalizione e i sostenitori, presso il comitato elettorale situato in corso Garibaldi 94.

Rossi: proposta sul manto stradale

L’appuntamento è alle ore 11,30. Nell’occasione, Riccardo Rossi illustrerà una serie di iniziative che il suo eventuale esecutivo attuerà nei primi 100 giorni, in caso di elezione. Fra questi vi è il tema della condizione del manto stradale, una questione particolarmente sentita dai brindisini, per l’impressionante numero di buche e sconnessioni di cui sono costellate le strade urbane.

“In questi giorni – si legge in una nota di Rossi - il gruppo Enel ha avviato in città il progetto Open Fiber che consiste nel cablaggio di gran parte della città di Brindisi con la posa della fibra ottica. Un progetto importante che doterà la città di una rete di telecomunicazioni ad alta velocità”.

“Per cablare la città con la fibra otica però - prosegue Rossi - si utilizzerà in molte zone della città la tecnica dello scavo del manto stradale per realizzare la trincea nella quale posare il cavo in fibra ottica. In molte città come Padova, Latina e Bari in cui si sta realizzando questo progetto numerose sono le criticità emerse proprio sul problema dello scavo del manto stradale”.

“Per questo come prossima amministrazione - dichiara ancora Rossi - vogliamo subito rivedere la convenzione tra Comune ed Enel per prevedere tutte le migliorie che in città come Padova e Bari sono state ottenute. In particolare vogliamo ottenere migliori condizioni per il ripristino delle strade. Vogliamo che Enel, come avvenuto a Bari, si impegni a realizzare il rifacimento di metà carreggiata e non solo i 50 centimetri della trincea, previsti dal decreto scavi. In tal modo otterremo il rifacimento di gran parte delle strade di Brindisi”.

“Inoltre – aggiunge il candidato sindaco - sarà indispensabile, come avvenuto a Padova, nominare un collaudatore che monitori i cantieri e produca un report aggiornato quotidianamente. Così come rivedere la fidejussione che oggi è prevista in 20 mila euro ma che a Padova è stata portata a 2,5 milioni di euro per potersi rivalere sui ripristini del manto stradale”.