Brindisi bene comune, i candidati nei quartieri: il programma della settimana

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Brindisi Bene Comune sui prossimi appuntamenti elettorali.

Da oggi saremo presenti ogni giorno in tutti i quartieri della città, con i candidati e le candidate di Brindisi Bene Comune al Consiglio Comunale, con il candidato Sindaco Riccardo Rossi per le elezioni amministrative del 10 giugno.

Vi racconteremo la nostra idea di città e ascolteremo le vostre proposte per costruire insieme “Brindisi come la vuoi”. Vi aspettiamo! Questa settimana ci trovate qui: Lunedì 16 aprile ore 18 via Appia altezza Salesiani; Martedì 17 aprile ore 19 saremo in sede via Cesare Braico, 28 in centro; Mercoledì 18 aprile ore 18 via Borromeo al quartiere Sant'Angelo; Giovedì 19 aprile ore 17.30 viale Commenda nei pressi Oviesse; Venerdì 20 aprile ore 10.30 viale Commenda altezza Uff. Postale; Sabato 21 aprile ore 18 Piazza Vittoria.