Brindisi in Alto e Impegno sociale: "Convergenza su liste e programma"

BRINDISI - Percorso comune sulle liste e sul programma tra Brindisi in Alto e Impegno sociale, con appello alle altre forze moderate in vista delle elezioni a Brindisi. Gli esponenti delle due forze politiche si sono incontrati oggi, 6 marzo 2018, e hanno "individuato una convergenza programmatica e di valori, attraverso cui operare per un profondo rinnovamento civico che metta la Qualità effettivamente percepita dai brindisini al centro di ogni iniziativa politica".

"Si è quindi dato inizio ai lavori per la definizione di un percorso elettorale comune in termini di liste e di programmi, in vista delle prossime elezioni amministrative che assumeranno una rilevanza decisiva per ridare peso specifico nazionale a Brindisi e un così tanto atteso bisogno di attenzione alle esigenze di ogni persona e categoria sociale", si legge nella nota

Nei prossimi giorni è già fissato un incontro con i moderati e ci si augura che a breve aderiscano al progetto altre forze e altri movimenti politici, per ridare concretezza ed efficacia ad un serio programma che individui strade di miglioramento percorribili da tutti i brindisini.