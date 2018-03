Cala il sipario sulla campagna elettorale: gli ultimi appuntamenti in provincia

Ultime ore di campagna elettorale per i candidati che ambiscono a un seggio in Senato o alla Camera. Nel pomeriggio odierno (2 marzo) l’agenda è fitta di appuntamenti. Domenica prossima, urne aperte.

Movimento 5 stelle

Giovanni Luca Aresta, candidato alla Camera per il Movimento 5 stelle, alle ore 17, in aula consiliare del Comune di Mesagne, incontra i cittadini insieme alla portavoce del movimento in Senato, Barbara Lezzi, e il portavoce del movimento alla Camera, Diego De Lorenzis.

La candidata Anna Macina alle ore 18 sarà a Torchiarolo, alle ore 18.30 a San Vito dei Normanni e alle ore 19.30 a Cisternino con Valentina Palmisano.

Ha parlato anche di reati bancari e della tutela dei risparmi dei cittadini nel corso di un evento in piazza Vittoria a Brindisi la stessa candidata 5 stelle Valentina Palmisano. "Non si trovano mai soldi per aiutare cittadini e imprese in difficoltà mentre si trovano sempre per salvare le banche. Questi salvataggi avvengono sulla pelle di migliaia di risparmiatori e piccoli azionisti truffati”.

“Noi vogliamo risarcire per intero le perdite dei risparmiatori truffati e vogliamo andare oltre per si che queste cose non accadono in futuro. Vogliamo riformare il sistema bancario dividendo le banche di credito dalle banche di affari. Ognuno è libero di fare investimenti rischiosi ma lo deve sapere! Vogliamo anche istituire una procura per i resti bancari”.

Partito Democratico

La candidata brindisina del Pd al Senato nel collegio Puglia 2, Rosy Barretta, ha incontrato ieri i rappresentanti locali di Unione Italiana Ciechi (Michele Sardano), Associazione Nazionale Mutilati sul Lavoro (Luigi Brigante), Associazione nazionale mutilati del servizio (Antonio Martina), Enta nazionale Sordi (Valentino Cocciolo), Associazione nazionale genitori soggetti autistici (Lucia De Lorenzis), Associazione volontari della protezione civile Brindisi (Carmelo Deviciente), Unione pro ciechi (Angelo Carasca).

Nel corso dell’incontro la Barretta ha fatto sue le istanze e le problematiche segnalate dai presenti ed ha garantito il suo pieno appoggio ed il massimo interesse nell’affrontare i temi che più stanno a cuore alle predette associazioni.

“In particolare - dichiara Rosy Barretta - bisognerà intervenire sull’aggiornamento delle normative in materia di lavoro e per tutelare e far rispettare la legge 68 che riguarda i disabili in attesa di occupazione. E questo affinché il disabile non sia più visto dalle aziende come un peso ma, piuttosto, come un arricchimento”. I referenti delle varie associazioni hanno inoltre chiesto una città più vivibile per quanti soffrono di determinate disabilità: “In qualità di presidente provinciale del Pd - ha risposto la Barretta – sarà mia cura chiedere alla prossima amministrazione comunale di prestare a questi problemi la massima attenzione”.

Per Rosy Barretta cento donne di Brindisi hanno firmato l'appello invitando al voto.

Partito Repubblicano Italiano

Il Partito Repubblicano Italiano chiuderà questa sera la campagna elettorale con una iniziativa dal tema "Riparte il Sud, riparte l'Italia" che avrà luogo a Palazzo Granafei - Nervegna nella sala delle conferenze con inizio alle ore 18.30.

Liberi e Uguali

"E’ terminata una campagna elettorale - si legge in una nota di Leu - in cui, con tanta umiltà ma con consapevolezza, ci siamo avvicinati ai bisogni della gente, alle loro difficoltà, ai tanti lavoratori ed imprenditori che sicuramente rappresentano un grande patrimonio del territorio brindisino e non solo.

Liberi e Uguali, attraverso quotidiane iniziative ( che hanno anche coinvolto leader come Massimo D’Alema) e il contatto stretto con la gente, ha cercato di far capire l’ importanza di un nuovo percorso politico, fatto di entusiasmo, speranza, la messa in campo di nuove idee e progettualità. Una nuova Sinistra che faccia gli interessi dei più umili, i bisognosi, coloro che non hanno lavoro e neanche più dignità".

"I nostri candidati della provincia di Brindisi (Rosanna Cavallo, Pierluigi Sozzi, Giuseppe Palazzo, Valentina Carella), hanno avuto incontri con aziende, associazioni di categoria, operai, i sindacati. Trasmettendo loro non promesse e slogan( quante ne abbiamo sentire in questa strana campagna elettorale), ma tanto impegno . Dignità del lavoro( attraverso la reintroduzione dell’ art. 18), l’ istruzione pubblica accessibile a tutti, un fisco più equo e giusto ( battendo elusione ed evasione), una Sanità che rappresenti un “diritto universale”, una “svolta verde” per l’ ambiente e la difesa del territorio : capisaldi della nostra azione politica e sociale, per i quali ci batteremo sino all’ ultimo"

"Lo faremo, se i cittadini ci daranno la possibilità, attraverso le motivazioni ed entusiasmo dei nostri candidati al prossimo Parlamento, a rappresentare al meglio il nostro territorio. “ Amo la mia terra, che ha bisogno di essere amata e curata dalla semplicità della politica e i giusti atteggiamenti verso chi soffre e speri in un futuro migliore “- queste le parole della nostra Rosanna Cavallo, “ sintesi” del virtuoso percorso che ha voluto intraprendere Liberi e Uguali".

Visita del prefetto nell'ufficio elettorale

Nel pomeriggio di oggi, intanto, il commissario straordinario del comune di Brindisi, Santi Giuffrè, e il prefetto, Valerio Valenti, insieme al sub commissario Michele Albertini, al segretario generale dell’Ente, Pasquale Greco ed al dirigente dell’ufficio, Nicola Zizzi, hanno fatto visita ai dipendenti dell’Ufficio Elettorale, impegnati nel disbrigo delle pratiche pre elettorali.