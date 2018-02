Camera: incontro con una candidata di Leu. Concerto nella sede di Bbc

Si infittisce l'agenda politica, con eventi anche rivolti ai giovani. Leu organizza un incontro con una candidata alla Camera dei deputati. Brindisi Bene Comune organizza degli eventi musicali nella sua sede situata in via Cesare Braico 28.

Riccardo Rossi incontra Rosella Muroni

Giovedì 8 febbraio, prima dell’ incontro con la cittadinanza a cui parteciperanno tutti i candidati di Liberi e Uguali al parlamento in provincia di Brindisi (nella sede in Via De Flagilla 7, ore 11), la candidata al Collegio Plurinominale della Camera dei Deputati Taranto – Brindisi – Martina – Monopoli Rossella Muroni , alle ore 10 e 15, incontrerà il candidato Sindaco Riccardo Rossi presso il Bar Manhattan nel centro brindisino.

Concerto nella sede di Brindisi Bene Comune

Venerdì 9 febbraio alle ore 21.00 nella sede di Brindisi Bene Comune in via Cesare Braico 28 si esibiranno Maggiore e Saint’apollinaire., il progetto jazz di Andrea D’Accico, per l’occasione accompagnato da Isabella Benone (voce e violino) e Alessandro Muscillo (contrabbasso).

Durante la serata ci sarà un aperitivo e sarà sempre possibile per chi non lo avesse ancora fatto: diventare sostenitori di Brindisi Bene Comune con un contributo di 10 euro, per la campagna di adesione #partodame