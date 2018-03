Campagna elettorale agli sgoccioli: gli appuntamenti si infittiscono

La campagna elettorale è ormai agli sgoccioli. Fra oggi (1 marzo) e venerdì (2 marzo) si svolgeranno gli ultimi eventi che vedranno protagonisti i candidati alla Camera e al Senato, prima del giorno di silenzio elettorale del 3 marzo. Domenica, poi, urne aperte.

Partito Repubblicano

Il Partito Repubblicano Italiano chiuderà la propria campagna elettorale con una iniziativa dal tema "Riparte il Sud, riparte l'Italia". La manifestazione avrà luogo il giorno 2 marzo alle ore 18.30 nella sala delle conferenze di Palazzo Granafei-Nervegna in Brindisi, alla Via Duomo. Nel corso dell'incontro saranno illustrate le proposte del Partito Repubblicano Italiano per il Mezzogiorno d'Italia.

All'iniziativa parteciperanno Vito Birgitta, Segretario Cittadino e capolista nel collegio plurinominale del Senato, Antonio D’Autilia, candidato nel collegio uninominale della Camera dei Deputati, Francesco Falcone, candidato nel collegio uninominale del Senato della Repubblica, e Corrado De Rinaldis Saponaro, segretario nazionale del partito e capolista nel collegio plurinominale della Camera. La relazione introduttiva sarà svolta da Giovanni Antonino, segretario provinciale del Pri in terra di Brindisi.

Questa mattina, intanto, Antonio D’Autilia e Francesco Falcone saranno tra la gente al mercato settimanale di Sant'Elia. Nel pomeriggio D’Autilia parteciperà ad una trasmissione televisiva e Falcone incontrerà un gruppo di agricoltori. Alle ore 18.00 i due candidati si ritroveranno alla sezione Pri della frazione di Tuturano dove illustreranno ai lavoratori ex Nubile le proposte del Pri sul ciclo dei rifiuti.

Partito Democratico

Il segretario del circolo PD di Francavilla Fontana, Fabio Zecchino, comunica che venerdì 2 marzo, alle ore 18.30, presso il Teatro Imperiali sito in via Municipio, è convocato un incontro aperto alla cittadinanza. Presenzieranno i candidati Pd nelle circoscrizioni che comprendono la città: Raffaele Pappadà, il senatore Dario Stefàno e l’onorevole Elisa Mariano.

“Ci sentiremo impegnati fino all’ultimo momento utile, come gruppo dirigente, a spiegare a tutti che è necessario recarsi a votare domenica prossima, oltreché a ribadire le ragioni per cui votare i nostri Candidati semplicemente mettendo un segno di croce sul simbolo del Partito Democratico – dichiara Fabio Zecchino – e siamo molto fiduciosi sul risultato finale per l’effetto moltiplicatore delle migliaia di concittadine e concittadini che abbiamo incontrato e che hanno mostrato di apprezzare il messaggio elettorale nostro e quello dei nostri candidati".

Noi con l'Italia

Il deputato uscente Nicola Ciracì, candidato alla Camera per Noi con l'Italia, venerdì 2 marzo, alle ore 20,aspetto tutti i supi elettori e i cittadini presso la sede di Via Cristoforo Colombo a Ceglie Messapica, per un saluto con un aperitivo chiudere in bellezza e amicizia la campagna elettorale