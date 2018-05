Cavalera: "Basta confronti pubblici". Udc: "Il notaio Errico resta in corsa"

Cavalera: “Niente più Confronti pubblici”

Dopo il confronto, dai toni accesi, svoltosi lunedì presso il teatro della parrocchia di San Vito Martire, il candidato sindaco Roberto Cvalera (centrodestra) annuncia che non prenderà più parte a iniziative pubbliche di questo tipo. “Gli esiti dell’ultimo confronto tra candidati sindaco della città di Brindisi – dichiara l’avvocato - ha evidenziato, ancora una volta, la perfetta inutilità di tale strumento. Tra noi ci sono coloro che intendono dare spazio al dialogo (a totale beneficio dei cittadini) e chi, invece, imposta tutto sulla rissa, su attacchi di una violenza inaudita e su falsità e insinuazioni che meriterebbero ben altre attenzioni”.

“Fino al termine della campagna elettorale, pertanto – conclude Cavalera - ho deciso di non partecipare più a tali confronti, dedicando il tempo unicamente al rapporto (sempre più proficuo e ricco di spunti) diretto con i cittadini. Ovviamente, sono pronto a riprendere la fase di confronto in un eventuale ballottaggio”



Udc: “Il notaio Errico resta in corsa”

Il comitato Cittadino dell’Udc di Brindisi si è riunito il 28 maggio 2018 nella sede del Partito in via F.Consiglio. “Dopo la nomina nei giorni scorsi di Giorgia Pedone responsabile del gruppo ‘Giovani Udc’ – si legge in una nota del partito - si è proceduto a rimodulare l’organico del partito ed è stato inserito nel direttivo provinciale il signor Antonio Ferrari, data l’uscita dal direttivo del signor. Lino Ostuni. Ferrari inoltre, nel direttivo cittadino, sarà il referente per i rapporti con gli enti locali e le associazioni di categoria su mandato del Segretario provinciale”.

“Si è parlato anche dell’articolo che il notaio Errico ha pubblicato nella giornata del 28 maggio a seguito delle note vicende Nazionali sulla costituzione del governo e si è fatta chiarezza sulle motivazioni che hanno indotto il Notaio Errico ad esprimersi con quei toni duri, che nulla hanno a che vedere con le nostre vicende locali”.

“Il notaio Errico, nel suo comunicato – chiarisce l’Udc - non ha voluto dire che si ritirava dalla competizione Elettorale, che lo vede capolista nella lista Brindisi Virtuosa Udcc, anzi le motivazioni che lo hanno portato a candidarsi in questa tornata sono più che mai solide ed è determinato a portare avanti il progetto ed il programma della coalizione del candidato sindaco Roberto Cavalera, ma la sua è stata una reazione dettata d’impulso al tanto clamore suscitato dalle notizie che giungevano da Roma dopo il discorso del Presidente Mattarella sulle motivazioni che lo avevano portato a non accettare le proposte del neo Presidente Conte sulla squadra di Governo”.