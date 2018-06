Cavalera: "Importanti consensi intorno al nostro programma"

BRINDISI – “Domenica andremo a vincere tutti insieme”. Questo il messaggio lanciato da Roberto Cavalera ai candidati consiglieri comunali della coalizione di centrodestra, nel corso di un incontro che si è svolto lunedì pomeriggio (18 giugno) presso l’hotel Orientale, a sei giorni dal ballottaggio che vedrà opposto l’avvocato brindisino a Riccardo Rossi, candidato della coalizione di centrosinistra.

“Nonostante il clima di tensione che si respira in questa parte finale di campagna elettorale – ha affermato Cavalera - sono fermamente convinto che i cittadini di Brindisi hanno compreso la bontà del nostro progetto di governo della città e ci premieranno nelle urne domenica 24 giugno”. “Anche oggi – prosegue il candidato - ho incontrato centinaia di persone, tutte animate da una sana voglia di partecipazione. Ho illustrato il nostro programma per le prime settimane di lavoro a Palazzo di Città e quello a più lungo termine ed ho raccolto importanti consensi”.

“Stasera, poi, ho ricevuto l’abbraccio festoso della mia coalizione. Tutti i candidati consiglieri – anche coloro che in ogni caso non faranno parte dell’assise comunale – hanno voluto manifestare la propria convinta partecipazione al turno di ballottaggio, anche attraverso il dialogo con i cittadini, soprattutto con coloro che al primo turno non si sono recati alle urne”.

“Domenica andremo a vincere tutti insieme per dare concretezza al nostro programma – conclude Cavalera- e per dimostrare che abbiamo le idee chiare su cosa realmente occorre alla città di Brindisi per riprendere il cammino di crescita”.

