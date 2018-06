Cavalera: "Pensionati trascurati, apriremo altri due centri anziani"

BRINDISI - Il candidato sindaco Roberto Cavalera promette l’apertura di due nuovi ventri anziani, nel caso in cui dovesse spuntarla su Riccardo Rossi (centrosinistra), nel ballottaggio del prossimo 24 giugno.

“E’ impensabile che questa città – si legge in una nota dell’avvocato - si sia dimenticata per decenni degli anziani. Noto tanti segnali di disattenzione che purtroppo rendono difficile la vita ai nostri genitori e soprattutto a coloro che non hanno una famiglia a sostenerli ed accudirli”.

“A volte – prosegue Cavalera - occorre davvero poco per alleviare le difficoltà dei più deboli. Ad esempio, per l’intero inverno il Centro anziani comunale del rione Bozzano è stato privo di riscaldamento per un guasto che altrove sarebbe stato riparato in 24 ore. Qui, invece, a causa di una macchina comunale arrugginita e paralizzata, occorrono mesi e non ci si rende conto che si creano disagi infiniti a persone che non hanno altro posto dove trascorrere le proprie giornate, in compagnia di loro coetanei”.

“E non è tutto: il nostro Centro anziani - si legge ancora nel comunicato - l’estate chiude i battenti! Cioè proprio quando gli ospiti sono ancora più soli a causa della partenza dei familiari per le vacanze. Appena eletto interverrò immediatamente per porre rimedio a questa situazione. Le risorse si trovano per tutto e quindi le troveremo anche per i nostri anziani”.

Per questo, Cavalera si assume l’impegno di “mettere in moto la struttura comunale per individuare due sedi in altrettanti rioni periferici per aprire altri due centri per anziani”. “Lo faremo – assicura il candidato - chiedendo la piena collaborazione da parte del mondo del volontariato, in maniera tale da non pesare più di tanto sulle casse comunali per la gestione. E responsabilizzeremo gli stessi anziani, molti dei quali hanno un passato professionale che gli consentirà di rendersi utili. I nostri genitori devono tornare ad essere una risorsa per Brindisi”.