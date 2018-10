Commissione attività produttive, Bbc: "Congratulazioni alla neo presidente Pirelli"

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Brindisi bene Comune sulla nomina di Luana Mia Pirelli alla presidenza della commissione consiliare Attività Produttive.

Il movimento Brindisi Bene Comune esprime la propria soddisfazione ed i migliori auguri per la presidenza della Commissione Consiliare Attività Produttive attribuita alla Consigliera e attivista di Bbc Luana Mia Pirelli. Si sono tenute nella giornata venerdì 12 ottobre infatti le elezioni dei presidenti delle 7 commissioni consiliari permanenti, che vedranno a lavoro i relativi consiglieri comunali di Brindisi dalla prossima settimana.

La commissione con Presidenza Bbc sarà occasione di incontro, condivisione, scambio, approfondimento e di elaborazione di proposte a supporto del lavoro di consiglio comunale e giunta afferenti alle problematiche quotidiane ed opportunità di sviluppo e valorizzazione di molte delle realtà del territorio: Attività produttive, Agricoltura, Mercati Cittadini, Servizi annonari, Commercio, esposizioni, Fiere, Promozione Territoriale, Turismo, Enogastronomia e prodotti tipici, Sport ed Impiantistica sportiva, Servizi cimiteriali, Sportello unico attività produttive.

Certi della correttezza, competenza e passione nell’approccio alle problematiche cittadine che già in questi primi mesi di consiliatura Luana Mia Pirelli ha dato dimostrazione di possedere anche nell’ambito di tematiche sociali, auguriamo un avvio dei lavori in commissione fondato su concretezza, collaborazione nel pieno spirito di operare per il bene della città di Brindisi.

Il nostro augurio di buon lavoro è esteso anche ai consiglieri eletti come presidenti per le altre 6 commissioni: Giuseppe Massaro per la Commissione servizi sociali, Teodosio Prete per la commissione Bilancio, Alessio Carbonella per la commissione Urbanistica; Lorenzo Guadalupi per la commissione Politiche Giovanili- Brindisi Smart, Alessandro Antonino per la commissione Lavori pubblici, Livia Dell’Anna per la commissione Politiche ambientali, nonché a tutti i consiglieri eletti in qualità di vicepresidente.