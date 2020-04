Palaeventi, chiesto ritiro delibera: fra i firmatari un consigliere di maggioranza

BRINDISI – Anche il consigliere di maggioranza Marco Vadacca (Brindisi bene comune, forza politica di cui fanno parte il sindaco Riccardo Rossi e il presidente del consiglio comunale, Giuseppe Cellie) è fra i sostenitori di un ordine del giorno tramite il quale si chiede il ritiro della delibera sul palaeventi che approderà mercoledì prossimo (29 aprile) in consiglio comunale, per la prima volta nella storia in modalità telematica. Massimiliano Oggiano (Fratelli d’Italia) è il primo firmatario del documento, recante anche le firme di Ercole Saponaro (Lega) e Gabriele Antonino (Partito Repubblicano).

I consiglieri dovranno esprimersi sull’approvazione della variante urbanistica e l’apposizione definitiva del vincolo preordinato all’esproprio dei terreni in contrada Masseriola ai fini della realizzazione del progetto presentato dalla New Basket Brindisi, in associazione con la Petito Prefabbricati e la Primiceri Spa. Si tratta del secondo passaggio nell’aula consiliare, dopo il via libera al riconoscimento dell’interesse pubblico e al progetto di fattibilità economica arrivato l’11 novembre 2019. Oltre a chiedere il ritiro della delibera, i proponenti chiedono che i 750mila euro stanziati per il finanziamento degli espropri e degli oneri di urbanizzazione siano spostati su “interventi mirati per le piccole partite iva e le famiglie in stato di fragilità e disagio sociale ed alimentare”. Inoltre si chiede “di mettere in agenda la realizzazione del Pala eventi non appena l’emergenza sanitaria ed economica verrà superata e con precise indicazioni/disposizioni sulle eventuali prescrizioni che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, di concerto con le federazioni sportive nazionali ed internazionali, assumeranno in riferimento ai grandi eventi sportivi, sociali e di spettacolo”.

E’ “indubitabile – si legge nell’ordine del giorno - che investire ora 750.000 euro (che tenderanno a lievitare) di soldi del bilancio comunale e quindi dei brindisini, in un momento così drammatico ed emergenziale non solo per il nostro territorio ma per l’intero pianeta, non rappresenti una priorità rispetto all’emergenza sanitaria da Covid che sta provocando inevitabili ripercussioni economiche sull’intera Città e tanta disperazione a tutti i suoi cittadini ma soprattutto a quelle categorie meno abbienti e più fragili alle quali si stanno aggiungendo i cosiddetti ‘invisibili’” che per dignità e vergogna non chiedono aiuto o sostegni vari ovvero coloro che appartengono alla cosiddetta piccola e media borghesia cittadina (liberi professionisti, artigiani, commercianti, ristoratori, ecc. costretti a star chiusi e quindi senza reddito) andati in difficoltà e che insieme a quella fascia di popolazione già consolidata in stato di fragilità e povertà non riescono più a metter il piatto a tavola”.

A detta dei firmatari dell’ordine del giorno, inoltre, “il Pala eventi, in questo preciso momento storico di emergenza sanitaria planetaria, non rappresenta un bene primario ma addirittura rischia di essere di dubbio utilizzo nella sua attuale concezione progettuale non conoscendo ancora quali saranno le decisioni e/o prescrizioni che l’Organizzazione mondiale della Sanità, di concerto con le varie federazioni sportive nazionali ed internazionali, prenderanno in riferimento ai grandi eventi sportivi, sociali e di spettacolo nel post emergenza Corona virus”.

Oltre al palazzetto da circa 7mila spettatori, il progetto “New Arena” prevede previsti bar, ristorante, fast food, tre punti ristoro tipo bar al pian terreno e quattro al primo livello, palestra a uso pubblico, sala conferenza, store della squadra di basket e sei temporary store da affittare a richiesta. La struttura sarà dotata di parcheggio per circa 700 posti. Si stima che occorreranno circa 12 mesi per la realizzazione dell’opera. L’impianto per 40 anni sarà gestito dai privati. Poi passera nella piena disponibilità del Comune di Brindisi.