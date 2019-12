In consiglio comunale proposta di cittadinanza onoraria a Liliana Segre

BRINDISI – L’ultima seduta del consiglio comunale di Brindisi è stata convocata per le ore 10 del 31 dicembre. All’ordine del giorno, alcune variazioni urgenti al bilancio di previsione, il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio; l’approvazione della convenzione per la progettazione delle attività di partecipazione al Servizio civile universale; la mozione “Istituzione del Garante per i diritti della persona diversamente abile”; gli ordini del giorno presentati dalla conferenza dei capigruppo “Procedura conferimento cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre”, e “Adesione Comune di Brindisi al Progetto "Treno della Memoria'- Edizione 2020"; gli ordini del giorno presentati dalla 5^ Cccp "Programma - Corpo europeo di solidarietà 2020” e dai consiglieri comunali Cavalera e Quarta "Trenitalia SpA, collegamento veloce Lecce-Roma. Esclusione dalla tratta della stazione di Brindisi.