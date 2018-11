Consiglio comunale, Ribezzi approda nel movimento Puglia Popolare

BRINDISI - Ha deciso di lasciare la lista civica Brindisi in Alto, il consigliere comunale Umberto Ribezzi, unico eletto in Assise con 551 voti per il movimento tenuto a battesimo dall'imprenditore Nando Marino: proseguirà il suo impegno in una dimensione più ampia, quella di Puglia Popolare del senatore Massimo Cassano.

Il saluto ai compagni di viaggio delle elezioni brindisine e il successivo approdo nel movimento di Cassano sono avvenuti a poca distanza l'uno dall'altro e sono stati resi noti dallo stesso senatore, impegnato in Parlamento, con un occhio alla sua regione e al prossimo appuntamento con gli elettori pugliesi.

“E' una decisione maturata dopo un’attenta e approfondita analisi della situazione politica nazionale, regionale e soprattutto comunale”, spiega Ribezzi, alla sua prima esperienza politico amministrativa, come consigliere a Palazzo di città. "Il mio percorso è iniziato con l’entusiasmo del presidente Nando Marino, che già avevo sostenuto nella candidatura a sindaco. Negli ultimi tempi c'è stato l’allontanamento per motivi personali e professionali dello stesso Marino dal movimento e a questo punto ho preso personalmente atto della necessità di dare una dimensione regionale alla ricerca delle soluzioni delle problematiche di Brindisi: per questo ho deciso di affiancare Massimo Cassano in Puglia popolare, certo come sono che solo il civismo possa dare quelle risposte concrete agli elettori, data la profonda crisi in cui versa il sistema partitico in Puglia e più in generale nell’intero Paese”.

“Con Umberto Ribezzi, con tutti gli amici che stanno consolidando ogni giorno di più, la presenza di Puglia popolare negli enti locali", afferma Cassano (nella foto). "Vogliamo partecipare da protagonisti all'amministrazione del territorio, a livello regionale e in tutti i comuni". Chiaro che Puglia Popolare intenda affermarsi alle prossime regionali.

Ribezzi ha già comunicato l'adesione a Puglia Popolare all'ufficio di presidenza del Consiglio comunale di Brindisi. In occasione della prossima seduta delle Assise dichiarerà pubblicamente il passaggio al movimento di Cassano.